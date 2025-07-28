Токаев и Эрдоган – на баннерах в центре Анкары: как Турция встречает президента РК

В честь приезда президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева центральные улицы Анкары были украшены специальными баннерами, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Акорды.

На баннерах размещены фотографии президентов Казахстана и Турции.

"Высокоуважаемый господин Касым-Жомарт Токаев, добро пожаловать в Турцию!" – написано на плакате.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев 28 июля прибыл с официальным визитом в Турцию. В столичном международном аэропорту Эсенбога президента встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В честь главы нашего государства у трапа был выстроен почетный караул. Отметим, что президент Турции крайне редко лично встречает иностранных лидеров в аэропорту. Такой жест рассматривается как знак особого уважения и внимания к гостю.