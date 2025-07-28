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Политика

Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию

Реджеп Тайип Эрдоган, Касым-Жомарт Токаев, визит, Турция , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 22:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 июля прибыл с официальным визитом в Турцию, сообщает Zakon.kz.

В столичном международном аэропорту Эсенбога президента встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В честь главы нашего государства у трапа был выстроен почетный караул. Отметим, что президент Турции крайне редко лично встречает иностранных лидеров в аэропорту. Такой жест рассматривается как знак особого уважения и внимания к гостю.

Позже Акорда сообщила, что президенты Казахстана и Турции провели краткую беседу в аэропорту.

"Хочу поблагодарить Вас за гостеприимство. Для меня большая честь, что Вы специально прибыли в аэропорт для встречи. Между нашими странами нет никаких противоречий. Нас связывают не только дружба, но и плодотворное сотрудничество. Завтра у нас состоятся важные переговоры", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

29 июля главы государств проведут переговоры, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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