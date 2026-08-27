Токаев принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Как пишет Акорда, президент Турции выразил уверенность, что это историческое событие будет способствовать дальнейшему общественно-политическому и социально-экономическому прогрессу страны. Он предложил активизировать межпарламентское сотрудничество.
Глава нашего государства поблагодарил турецкого лидера за теплые слова поздравления, а также за активное участие миссии наблюдателей из Турции, в том числе в составе международных организаций.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые в стране масштабные реформы направлены на построение прогрессивного, современного и справедливого Казахстана.
В ходе разговора собеседники с удовлетворением констатировали динамичное развитие двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы и расширенного стратегического партнерства.
Президент Казахстана отметил важное значение договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в мае государственного визита президента Турции в Астану.
Стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий.
Глава нашего государства с благодарностью принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в ряде важных встреч высокого уровня, запланированных на текущий год в Турции.
Ранее Токаев выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи с трагедией в Сицзане.