#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
458.87
535.09
5.42
Политика

Токаев принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Токаев принял приглашение Эрдогана посетить Турцию, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 19:40 Фото: Акорда
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов депутатов однопалатного Курултая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Турции выразил уверенность, что это историческое событие будет способствовать дальнейшему общественно-политическому и социально-экономическому прогрессу страны. Он предложил активизировать межпарламентское сотрудничество.

Глава нашего государства поблагодарил турецкого лидера за теплые слова поздравления, а также за активное участие миссии наблюдателей из Турции, в том числе в составе международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые в стране масштабные реформы направлены на построение прогрессивного, современного и справедливого Казахстана.

В ходе разговора собеседники с удовлетворением констатировали динамичное развитие двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы и расширенного стратегического партнерства.

Президент Казахстана отметил важное значение договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в мае государственного визита президента Турции в Астану.

Стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий.

Глава нашего государства с благодарностью принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в ряде важных встреч высокого уровня, запланированных на текущий год в Турции.

Ранее Токаев выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи с трагедией в Сицзане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстан и Турция, Казахстанско-турецкие отношения
17:14, 16 апреля 2026
17 апреля Токаев посетит Турцию по приглашению Эрдогана
президенты, Турция, Казахстан
17:13, 30 марта 2025
Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
17:36, 10 мая 2026
Эрдоган посетит Астану 13-14 мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Бояркин в составе сборной Казахстана
19:02, Сегодня
Бояркин и Мусоров помогли "Адмиралу" обыграть СКА-ВМФ на старте топ-турнира в России
Ербол Мырзабосынов обсудил с руководителями спортивных федераций подготовку к Азиатским играм
18:29, Сегодня
Ербол Мырзабосынов обсудил с руководителями спортивных федераций подготовку к Азиаде-2026
ФК &quot;Шахтёр&quot; после победного матча в Первой лиге
18:14, Сегодня
"Шахтёр" разгромил "Елимай М" и официально вернулся в КПЛ
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
17:51, Сегодня
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: