Токаев принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов депутатов однопалатного Курултая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Турции выразил уверенность, что это историческое событие будет способствовать дальнейшему общественно-политическому и социально-экономическому прогрессу страны. Он предложил активизировать межпарламентское сотрудничество.

Глава нашего государства поблагодарил турецкого лидера за теплые слова поздравления, а также за активное участие миссии наблюдателей из Турции, в том числе в составе международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые в стране масштабные реформы направлены на построение прогрессивного, современного и справедливого Казахстана.

В ходе разговора собеседники с удовлетворением констатировали динамичное развитие двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы и расширенного стратегического партнерства.

Президент Казахстана отметил важное значение договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в мае государственного визита президента Турции в Астану.

Стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий.

Глава нашего государства с благодарностью принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в ряде важных встреч высокого уровня, запланированных на текущий год в Турции.

Ранее Токаев выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи с трагедией в Сицзане.