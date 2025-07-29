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События

Опасный "Вальс": в Алматы ребенок получил тяжелую травму на аттракционе

карусель в Алматы, пострадавшая девочка, травма головы, полиция, сенатор, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 12:46 Фото: pexels
5 июля 2025 года на территории одного из городских аттракционов Алматы 11-летняя девочка получила тяжелые травмы. Ее мама придала широкой огласке инцидент, рассказав подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

"С момента несчастного случая была полностью погружена в лечение и уход за ребенком, и лишь сейчас у меня появилась возможность обратиться с официальным заявлением", – уточнила женщина 21 июля 2025 года.

"5 июля 2025 года на аттракционе "Вальс" в одном из парков Алматы моя несовершеннолетняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ). В результате она дважды перенесла операцию, продолжает длительную реабилитацию, страдает от сильных болей, шрамов и психологической травмы", – говорится в ее публикации на странице в Facebook.

Также стало известно сенатор Жанна Асанова взяла ситуацию на личный контроль. По ее словам, подобные случаи на этом же аттракционе уже происходили, но никакие меры со стороны руководства не предпринимались.

"У нас до сих пор нет выстроенного межведомственного механизма, который позволял бы оперативно расследовать инциденты, устанавливать ответственность, применять правовые меры, от административных до уголовных – и обеспечивать справедливые компенсации. Родители, столкнувшиеся с травмами детей на аттракционах, в большинстве случаев оказываются без поддержки – ни от владельцев объектов, ни со стороны местных исполнительных органов", – с сожалением отмечает Асанова.

В свою очередь в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города на запрос корреспондента Zakon.kz 29 июля 2025 года сообщили, что по данному факту Управлением полиции Ауэзовского района расследуется уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 306 ч.2 УК РК.

"Назначены соответствующие экспертизы. По результатам комплекса следственных мероприятий по уголовному делу будет принято процессуальное решение".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Ранее мы сообщали, что в Казахстане с 27 июля 2025 года в рамках реализации идеологии "Закон и Порядок" Министерством внутренних дел проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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