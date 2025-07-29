"Давай на спор или на слабо": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД

В Казахстане с 27 июля 2025 года в рамках реализации идеологии "Закон и Порядок" Министерством внутренних дел проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Дети в ночном городе", сообщает Zakon.kz.

По итогам ОПМ начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин обратился к казахстанцам.

"Хочу обратиться к родителям. Уважаемые граждане! Сейчас, в летний период, просим особое внимание уделить времяпровождению своих детей. Зачастую родители разрешают допоздна гулять своим детям, основываясь только на доверии к ребенку, думая, что их дитя точно не способен на преступление. При этом необходимо помнить, что ребенок может попасть под воздействие не очень хороших знакомых, которые попросят сделать закладку либо "давай на спор или на слабо" уговорить на совершение противоправных действий. Более того, в силу своего возраста ребенок ночью без присутствия рядом взрослых сам может стать объектом преступления. Пример этому – количество изъятых ножей и кастетов у подростков за один день ОПМ. Поэтому всегда необходимо знать, где и с кем он находится", – заявил он сегодня, 29 июля.

Представитель МВД призвал казахстанцев научить детей, что в случае угрозы жизни и безопасности надо немедленно звонить родителям или в полицию.

"Скачайте и установите детям наше мобильное приложение "102", где есть кнопка экстренного вызова полиции". Жасулан Жуманалин

Спикер заверил, что министром внутренних дел уделяется особое внимание защите прав детей, а обеспечение их безопасности является приоритетной задачей для всех служб полиции.

По данным МВД, только за первый день ОПМ в органы внутренних дел доставлено более 2 тыс. подростков, в том числе:

4 – за совершение преступлений,

2 тыс. – за совершение адмправонарушений.

Также сообщается, что за безнадзорность и беспризорность в центры адаптации водворены 70 несовершеннолетних. Выявлено и передано родителям свыше 1700 детей, находившихся на улицах и в увеселительных заведениях в ночное время. 48 владельцев бизнеса привлечены за это к ответственности. С улиц изолирован 51 ребенок в состоянии опьянения.

"Все эти случаи могли привести к совершению преступлений в отношении детей, и органами полиции приняты превентивные меры по их недопущению. Напоминаем родителям, что они лично несут ответственность за жизнь и безопасность своих детей". Жасулан Жуманалин

Он уточнил, что органами полиции за непринятие мер по воспитанию привлечено к ответственности 220 родителей. Выявлено и поставлено на учет 116 несовершеннолетних с антиобщественным поведением и 139 родителей, не занимающихся воспитанием детей.

"У подростков изъято девять запрещенных предметов, в том числе одна единица пневматического оружия, пять ножей и три кастета. Проводимые мероприятия прежде всего направлены на защиту детей, так как изъятие запрещенных предметов способствует недопущению преступлений в подростковой среде". Жасулан Жуманалин

Вместе с тем сотрудниками МВД выявлено 159 интернет-сайтов, представляющих опасность для жизни и здоровья детей. Приняты меры к их блокированию. В целях профилактики правонарушений в СМИ размещено свыше 900 публикаций.

Ранее в МВД напомнили, что грозит за порчу камер в колониях Казахстана.