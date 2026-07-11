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Происшествия

Падение девушки с балкона высотки расследуют в Алматы

Полиция выясняет обстоятельства падения девушки с десятого этажа в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 18:38 Фото: Zakon.kz
20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с десятого этажа жилого комплекса в Алатауском районе Алматы. Инцидент произошел в ночь на 11 июля, сообщает Zakon.kz.

По имеющимся данным, при падении девушка сначала ударилась о металлический навес на уровне первого этажа, а затем упала на землю.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Согласно предварительной информации, незадолго до происшествия между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мать добилась нового расследования смерти дочери в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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