Падение девушки с балкона высотки расследуют в Алматы

20-летняя девушка получила тяжелые травмы после падения с десятого этажа жилого комплекса в Алатауском районе Алматы. Инцидент произошел в ночь на 11 июля, сообщает Zakon.kz.

По имеющимся данным, при падении девушка сначала ударилась о металлический навес на уровне первого этажа, а затем упала на землю.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Согласно предварительной информации, незадолго до происшествия между девушкой и ее молодым человеком произошел конфликт. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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