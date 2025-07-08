На 55 млн тенге оштрафовали ГРЭС в Карагандинской области

В Карагандинской области на предприятие наложен крупный штраф в размере 55 миллионов тенге. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали Zakon.kz о произошедшем.

Как оказалось, нарушения со стороны ТОО "ГРЭС Топар" были выявлены в ходе мониторинга экологической ситуации.

Так, в поселке Топар зафиксировали запыление воздуха, вызванное несоблюдением предприятием экологических требований при орошении и поэтапном осушении секций золоотвалов.

В адрес Департамента экологии Карагандинской области после было направлено требование о проведении проверки в порядке статьи 26 Конституционного закона "О прокуратуре".

Проверка, проведенная Департаментом экологии, подтвердила факты нарушений.

"Установлено, что рекультивация золоотвала осуществлялась без разрешения на эмиссии в окружающую среду и без положительного заключения государственной экологической экспертизы". Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

По итогам проверки на ТОО "ГРЭС Топар" наложен штраф в размере 55 миллионов тенге.

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