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События

На 55 млн тенге оштрафовали ГРЭС в Карагандинской области

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области на предприятие наложен крупный штраф в размере 55 миллионов тенге. В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали Zakon.kz о произошедшем.

Как оказалось, нарушения со стороны ТОО "ГРЭС Топар" были выявлены в ходе мониторинга экологической ситуации.

Так, в поселке Топар зафиксировали запыление воздуха, вызванное несоблюдением предприятием экологических требований при орошении и поэтапном осушении секций золоотвалов.

В адрес Департамента экологии Карагандинской области после было направлено требование о проведении проверки в порядке статьи 26 Конституционного закона "О прокуратуре".

Проверка, проведенная Департаментом экологии, подтвердила факты нарушений.

"Установлено, что рекультивация золоотвала осуществлялась без разрешения на эмиссии в окружающую среду и без положительного заключения государственной экологической экспертизы".Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

По итогам проверки на ТОО "ГРЭС Топар" наложен штраф в размере 55 миллионов тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 09:50
Важно знать: какие штрафы предусмотрены за нарушения налогового законодательства

Ранее мы рассказывали, что отдыхающим на озере Сайран выписывают штрафы на 19,5 тысячи тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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