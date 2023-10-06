В Мангистау на 1,2 млрд тенге оштрафовали нефтекомпанию

Прокуроры Мангистауской области наложили крупный штраф на нефтедобывающую компанию за многочисленные грубые нарушения законодательства в разных сферах, сообщает Zakon.kz.

Проверка, которую организовали прокуроры региона, выявила ряд серьезных нарушений в деятельности компании. Как отмечают в ведомстве, нефтедобытчик пренебрегал трудовыми правами работников, неисполнял требования экологического законодательства, невыполнял контрактные обязательства перед государством и прочее, передает InAktau.

"В результате по принятым прокуратурой мерам предприятие возместило государству ущерб на сумму 1,2 миллиарда тенге, а также оплатила административные штрафы на сумму более 70 миллионов тенге", – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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