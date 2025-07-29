Штормовое предупреждение на среду охватило Казахстан

В 16 областях Казахстана на 30 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный дождь, град. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер западный, временами порывы 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается временами гроза. Ветер западный, северо-западный, временами порывы 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью и утром на севере, востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в горных районах, днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с. На севере, западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, юге области гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный с переходом на западный, на северо-востоке области 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

Ночью на востоке, юге области Улытау ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на севере, востоке, в центре области гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области гроза. Ветер южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются временами сильный дождь, шквал, град. Гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. В Кокшетау ожидается гроза, ночью и утром туман.

Ранее был опубликован прогноз погоды в Казахстане на 30 июля.