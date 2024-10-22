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В каких регионах Казахстана на среду объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 19:56 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 23 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозом сильных осадков (дождь, снег) в период 23-24 октября 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Караганде ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Костанайской области осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью  осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области туман. В Уральске ночью и утром  туман.

Ночью на западе, юге Павлодарской области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, востоке области туман, на западе, севере, востоке области гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью осадки. Ночью и утром туман, гололед.

Ночью и утром на юге Мангистауской области туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области туман. Ветер юго-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью на востоке, юге, в центре Абайской области осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, юге, в центре области, 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на востоке Восточно-Казахстанской области осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, востоке области гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-западный, южный днем на юге области, порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ветер юго-западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области сильный дождь, гроза. На севере, в горных районах области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, в горных районах области, 15-20 м/с. В Шымкенте ночью временами сильный дождь, гроза.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области туман. Днем на севере области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем гололед.

На севере, востоке, юге Атырауской области туман. В Атырау временами туман.

Днем в Северо-Казахстанской области осадки (дождь, снег). Ночью на западе, днем на западе, севере, юге области гололед. Днем на западе, севере, юге области низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по стране на предстоящую среду, 23 октября 2024 года.

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