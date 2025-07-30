Марат Ахметжанов: В Косшы появится одна из самых современных больниц региона

Акмолинская область делает серьезный рывок в развитии медицинской инфраструктуры. На уровне региона это называют не просто строительством новых объектов, а созданием центров здоровья, которые будут работать десятилетиями, меняя качество жизни людей, передает Zakon.kz.

Ключевым проектом в 2025 году стала многопрофильная больница в городе Косшы. Этот объект по праву называют флагманом медицинских инвестиций области. Современный комплекс рассчитан на 350 коек, а при нем будет работать поликлиника на 1000 посещений в смену.

Объем вложений впечатляет – 29,5 миллиарда тенге. Стройка уже вышла на финальную стадию: в сентябре этого года планируется ввести в эксплуатацию поликлинику, а в третьем квартале следующего – стационар.

"Это будет одна из самых современных больниц региона. Здесь жители получат все виды амбулаторной и стационарной помощи, а доступ к высокоспециализированным услугам станет ближе не только для косшынцев, но и для семи ближайших районов", – подчеркнул аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Больница решит сразу несколько задач.

Во-первых, обеспечит жителей современными условиями лечения — от диагностики до хирургических операций. Во-вторых, разгрузит медучреждения столицы, куда сейчас часто вынуждены обращаться жители пригородов.

Кроме того, в рамках проекта будет создано около тысячи рабочих мест. Это важный стимул для молодых врачей и медсестер, которые смогут работать на современном оборудовании, получать достойную зарплату и профессионально расти, не уезжая из региона.

"Мы ставим перед собой цель не просто построить здание, а наполнить его компетенцией и качественными кадрами. Это будет больница, которой смогут гордиться все жители области", – отметил Ахметжанов.

По его словам, власти области делают ставку на подготовку персонала: будут приглашены квалифицированные врачи, организованы программы стажировок, предусмотрены меры поддержки для молодых специалистов.

Почему именно Косшы? Город быстро растет и фактически стал пригородом столицы. За последние годы население увеличилось в разы, но медицинская инфраструктура не успевала за этими темпами. Новая больница закроет этот дефицит и станет точкой притяжения для семи ближайших районов.

В перспективе она станет опорным центром для оказания не только базовых, но и высокотехнологичных услуг – здесь планируется развивать кардиологию, хирургию, педиатрию и другие направления.

Инициатива, по словам акима, вписывается в общую стратегию региона: улучшить доступность медицины и создать условия, при которых жители смогут получать все виды помощи рядом с домом, без поездок в столичные клиники.