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События

Казахстан договорился о недопоставленной подаче воды из Кыргызстана и Узбекистана

Канат Бозумбаев, правительство, совещание , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 18:48 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел переговоры в Бишкеке и Ташкенте по вопросам водоснабжения южных регионов республики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 30 июля пресс-служба правительства РК, по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова Бозумбаев 28 июля посетил Кыргызстан, где встретился с председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым и руководителями профильных ведомств.

"В ходе встречи обсуждены вопросы августовского режима работы Нарынского каскада, Таласского бассейна, водохранилищ Киров и Орто-Токой. Достигнута договоренность о дополнительной подаче недополученных объемов воды в рамках ранее утвержденных договоренностей, с учетом засушливых условий и низкой приточности", – говорится в сообщении.

29 июля Бозумбаев провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте. По итогам встречи согласованы меры по устранению отставания от графика подачи воды в течение двух недель.

Как отмечается, завершение вегетационного сезона в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях будет выполнено в полной мере и находится на контроле правительства и региональных властей.

Ранее сообщалось, что методику расчета платы за пользование поверхностными водами утвердили в Казахстане

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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