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События

Мейрлан Раханов стал заместителем акима области Абай

Мейрлан Раханов, область Абай, назначение , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 21:18 Фото: акимат области Абай
Мейрлан Раханов 1 августа назначен заместителем акима области Абай, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что он освобожден от должности главы Комитета информации МКИ. 

Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды. В 2012 году работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области. С 2012 по 2013 год работал главным специалистом Управления внутренней политики акимата Карагандинской области. С 2013 по 2016 год – эксперт, главный эксперт Управления печатных СМИ Комитета информации. С 2016 по 2021 год – эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК. С июля 2021 года по декабрь 2023 года был заведующим сектором пресс-службы президента РК.

В январе 2024 года Мейрлан Раханов возглавил Комитет информации МКИ РК.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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