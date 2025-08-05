Как в Казахстане производят туалетную бумагу

В крупнейшей казахстанской торговой сети Magnum более половины всего огромного ассортимента – товары казахстанского производства. Это как продовольственные продукты, так и самые разные товары повседневного спроса.

Один из давних партнеров Magnum – отечественная производственная компания Fine Products. Она производит качественную туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки. Как работает предприятие и в чем секрет успешного сотрудничества казахстанского производителя с Magnum – читайте в нашем фоторепортаже.

Казахстанская компания Fine Products была основана в 2012 году. Сегодня на предприятии работают более 30 постоянных сотрудников – от операторов и технологов до логистов и контролеров ОТК.

Автор фото: Николай Судаков

Всю продукцию на этом предприятии производят из первичной высококачественной целлюлозы, которую закупают в основном в Турции, России и Узбекистане.

Целлюлоза поступает в огромных упакованных рулонах. Перед загрузкой бобины в машину снимают сначала пленочную упаковку, а потом еще несколько верхних слоев бумаги, которые могут быть повреждены при транспортировке. В машину загружают бобину "с чистого листа", без брака и повреждений.

Автор фото: Николай Судаков

После загрузки бобины в барабан весь процесс вплоть до упаковки готовых рулонов – полностью автоматизирован. В компании очень гордятся премиальным итальянским оборудованием Fabio Perini, которое позволяет выпускать продукцию самого высокого качества. Эта технологическая линия, помимо прочего, требует использовать только первичную 100% целлюлозу. Например, переработанную целлюлозу или просто сырье низких сортов использовать на этих станках не получится.

Автор фото: Николай Судаков

В процессе производства на бумагу наносят уникальный рисунок бренда. Также на поточной линии машина склеивает два или три слоя целлюлозы (в зависимости от вида продукции), накручивает широкую ленту бумаги на длинные втулки и, наконец, разрезает на рулоны.

Автор фото: Николай Судаков

По краям каждой бобины машина срезает по несколько сантиметров и отправляет в макулатуру. Это гигиенический стандарт – чтобы не только верхние слои бумаги, но и неидеальные края не попали в готовые рулоны. Дальше готовая продукция по конвейеру идет на автоматическую упаковку. Оператор настраивает только количество рулонов в упаковке: от 2 до 32 штук.

Автор фото: Николай Судаков

После этого упаковщицам остается сложить упаковки в большие пакеты и уложить штабелями на паллеты.

Автор фото: Николай Судаков

Весь процесс сертифицирован по стандарту менеджмента качества ISO 9001. На предприятие регулярно приезжают аудиторы и проверяют соответствие производства международному стандарту.

Автор фото: Николай Судаков

Строгие требования предъявляют к производителям и торговые сети. Прежде чем заключить договор, на предприятии побывали представители Magnum, изучили качество и безопасность продукции, операционные процессы и документацию.

О том, что дает казахстанскому производителю сотрудничество с крупнейшей отечественной торговой сетью, рассказал исполнительный директор Green House – материнской компании предприятия Марат Сериков.

Автор фото: Николай Судаков

"Мы перерабатываем порядка 100 тонн бумаги в месяц. Производим бумажную продукцию под брендами "Loli", "Назiктiк" и "Fine Pro", а также продукцию для собственных торговых марок розничных сетей. Один из наших крупнейших заказчиков – ведущая казахстанская торговая сеть Magnum. До сих пор мы поставляли в Magnum салфетки и туалетную бумагу наших брендов. А теперь получили выгодный заказ на производство продукции Kunde – это популярная собственная торговая марка (СТМ) сети Magnum". Марат Сериков

Автор фото: Николай Судаков

По его словам, после прохождения всех этапов отбора, включая аудит, тестовые образцы, проверки логистики и маркировки, мы начали проект. Для нас это большой шаг. Magnum – сеть номер один как в E-коме, так и в традиционном ритейле. Партнерство с Magnum дает нам предсказуемость и стабильность загрузки производства. Благодаря этому мы можем строить долгосрочные планы, модернизировать свое предприятие, создавать новые рабочие места.

Автор фото: Николай Судаков

"А еще у Magnum мощная система анализа больших данных. Аналитики компании могут точно спрогнозировать спрос на те или иные товары и подсказывают нам – когда, в каком количестве и какие виды изделий нужно произвести. Мы многому учимся у команды Magnum, совершенствуем свои логистические и управленческие процессы". Марат Сериков

Он уточнил, что Magnum – не просто контракт, это возможность для развития устойчивой бизнес-модели предприятия.

Автор фото: Николай Судаков

"Также мы охотно участвуем в таких акциях, как Magnum Пайда со скидками до 50%. Это дает рост в продажах в три-четыре раза и помогает нам в продвижении своей продукции, повышает ее узнаваемость. В таких акциях скидку на товар даем и мы как производитель, и Magnum как продавец. В итоге выигрывают все, и в первую очередь наши любимые покупатели", – заключил Сериков.