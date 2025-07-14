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События

Туркестан: на пляжах Шардары установлены строгие требования по чистоте и безопасности

чистота на пляже, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 18:59 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочим визитом посетил Шардаринский район и осмотрел пляжи возле водохранилища "Шардара". Он ознакомился с состоянием туристских объектов и проследил за соблюдением требований санитарной чистоты и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Ответственными лицами и предпринимателя даны конкретные поручения и замечания по выявленным недостаткам.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Все большее внимание отдыхающих привлекают такие зоны отдыха, как Nurdelux, ER I ZHAN, "Золотой берег" и другие.

"Глава государства поручил упорядочить состояние всех туристских маршрутов в стране. Этот вопрос всегда на контроле. В регионе уже два года ведется работа по регулированию туристских мест, соблюдению санитарной чистоты. Но есть еще много недостатков. Срочно приведите пляжи в порядок, обеспечьте чистоту и безопасность. Предприниматели, владеющие зонами отдыха, должны добросовестно выполнять свои обязанности. Контракт должен быть расторгнут, если не будут соблюдены необходимые требования к пляжам. Ответственные руководители управлений и работники районного акимата должны оперативно работать. Систематизировать численность работников, зарегистрированных в местах отдыха, а также налоговые платежи. Главный вопрос – безопасность отдыхающих. Если мы говорим о развитии туризма, чистота и безопасность должны быть на первом месте. Следите за соблюдением посетителями пляжа требований к чистоте", – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Осмотрев пляжи, аким области провел в здании акимата района совещание по регулированию работы пляжей и туристских объектов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Туристические объекты – это наше лицо. Глава государства поставил конкретные задачи в этом направлении. Мы сегодня прогулялись по новым пляжам и увидели недостатки по безопасности и чистоте. Учреждения, ответственные за чрезвычайные ситуации, должны усилить работу и устранить пробелы. Полиция должна контролировать выполнение требований чистоты, следить, чтобы на территории пляжей не продавали алкогольные напитки и соблюдали порядок. Безопасность жителей – главная задача. Во-вторых, есть вопросы относительно налоговых платежей от туристических объектов. Местному управлению доходов – усилить работу", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кушеров дал поручения учреждению "Казводхоз", акимату Шардаринского района и управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области по регистрации мест отдыха и соблюдению законности их деятельности. В отношении руководителей и сотрудников ответственных учреждений, которые допускают халатность, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры.

Также даны поручения увеличить количество спасателей на пляжах, по необходимости отодвинуть объекты, расположенные слишком близко к воде, отрегулировать парковки и другие. Работа по мониторингу продолжается.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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