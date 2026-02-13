Туркестан: Созакский район впервые подключен к сети природного газа, жители обеспечены голубым топливом

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров с рабочим визитом посетил Созакский район, где принял участие в торжественной церемонии запуска сетей газоснабжения в сельском округе Шолаккорган.

Глава региона поздравил жителей района с историческим событием, отметив его особую значимость: впервые в истории в Созакский район подан природный газ.

Фото: акимат Туркестанской области

"Сегодня мы встречаемся с вами в предгорьях седого Каратау в исторический момент. Мы называем его историческим, потому что в селе Шолаккорган впервые подается природный газ, и мечта местных жителей сбывается. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на расширенном заседании правительства 10 февраля поручил повышать качество жизни населения и обеспечивать сельские населенные пункты социально-инженерной инфраструктурой. В этом направлении в Туркестанской области проводится масштабная работа. В 2025 году в области было начато строительство 87 объектов газоснабжения. Из них завершены 45 проектов, что позволило обеспечить газом 41 населенный пункт с населением 70 тысяч человек. По итогам прошлого года газифицировано 606 населенных пунктов, голубым топливом пользуется более 1,9 миллиона жителей. Запущенный сегодня проект – это конкретный результат проделанной работы. Магистральный газопровод с автоматизированной газораспределительной станцией в Созаке имеет особое значение. Ранее газоснабжением были охвачены все районы и города нашей области, и только в Созакском районе этот вопрос оставался нерешенным. Теперь же благое начинание нашло свое продолжение и здесь. Жители Созака смогут ощутить все преимущества природного газа, что значительно повысит качество их жизни. Вместе с тем, это открывает путь к улучшению экологии, привлечению инвестиций и развитию предпринимательства", – сказал глава региона.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе торжественного мероприятия в сельском округе Шолаккорган состоялась церемония зажжения газа в одном из жилых домов.

Общая стоимость проекта составляет 4,1 млрд тенге. Срок строительства охватил период с 2019 по 2026 год. Мощность проекта – 30 000 кубометров в час.

Фото: акимат Туркестанской области

При полной реализации данного проекта природным газом будут обеспечены 4600 жилых домов в сельском округе Шолаккорган. Это позволит повысить качество жизни населения, улучшить экологическую обстановку и окажет положительное влияние на развитие социальной инфраструктуры. Через данную АГРС будут газифицированы и остальные населенные пункты района.