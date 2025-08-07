Слезы радости и объятия: реакция казахстанцев на заветный грант

7 августа 2025 года казахстанцы узнали долгожданный список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год. Его предоставили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Позднее в Telegram-канале министра Саясата Нурбека появилось видео с реакцией будущих студентов и их родителей на эту радостное событие.

Известно, что на конкурс по присуждению грантов в 2025 году подано около 113 тысяч заявок. Это на 9 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом.

О том, сколько детей окончили школу в Казахстане и какие специальности они выбрали, можно прочитать по этой ссылке.