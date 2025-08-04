Появились промежуточные итоги тестирования для поступления в магистратуру в Казахстане

В Министерстве науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 4 августа 2025 года, предоставили промежуточные итоги комплексного тестирования для поступления в магистратуру, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день тестирование прошли более 39 тыс. претендентов для поступления в магистратуру.

"По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 52% поступающих, по профильному направлению – 21%. Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 78 баллов, по профильному направлению – 23. Наивысший балл – 139". Пресс-служба МНВО РК

В ведомстве отметили, что с начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 99 участников. В том числе за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 67 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удален 31 человек, их результаты также аннулированы. Во время процедуры допуска к тестированию была выявлена попытка входа одного постороннего лица.

Предусмотрена возможность онлайн-апелляции, согласно которой в течение 30 минут после завершения тестирования поступающий может подать заявление о несогласии с полученными результатами. Апелляция рассматривается в течение семи рабочих дней. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

По данным МНВО, пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 30 баллов.

"Всего на комплексное тестирование было подано более 51 тыс. заявлений... Для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тыс. грантов. В этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру началось 21 июля и продлится до 7 августа", – заключили в пресс-службе Миннауки и высшего образования РК.

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