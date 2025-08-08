Жара накроет Астану, Алматы и Шымкент в эти выходные

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2025 года по Астане, Алматы и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

В Астане

9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.

10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.

11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°.

В Алматы

9-11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем сильная жара +34+36°.

В Шымкенте

9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +37+39°.

10-11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +37+39°.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 9, 10 и 11 августа 2025 года по стране. Подробнее можно узнать здесь.

