Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 августа

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 17:25 Фото: akorda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 11 по 13 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +26+28°C.
  • 12 августа: ночью переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +18+20°C.
  • 13 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +22+24°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C.
  • 12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C.
  • 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +34+36°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем +36+38°C.
  • 12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем +36+38°C.
  • 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +35+37°C.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на ближайшую неделю в Алматы. Согласно данным Гидрометцентра, в течение семи дней в южной столице ожидается выпадение осадков, временами с сильной пыльной бурей и грозой.

Андрей Дюсупов
