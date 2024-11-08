Снегопад с метелью накроет Астану, а в Алматы и Шымкенте ожидается тепло до +12°С
Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 9 по 11 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что Астану накроет снегопад с метелью, а жителям Алматы и Шымкента повезет чуть больше – им пообещали тепло до +12°С.
В Астане:
- 9 ноября – переменная облачность, ночью – небольшой снег, днем – снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -3-5°С.
- 10 ноября – переменная облачность, снег, временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С.
- 11 ноября – переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2-4°С, днем с дальнейшим понижением.
В Алматы:
- 9 ноября – переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +6+8°С.
- 10 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
- 11 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.
В Шымкенте:
- 9 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.
- 10-11 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.
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