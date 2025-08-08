#АЭС в Казахстане
События

Гроза нарушила расписание: самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в Алматы

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 15:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Рейс КС 216 авиакомпании Air Astana, следовавший из Антальи в Астану 7 августа, совершил вынужденную посадку в Алматы по метеоусловиям. Об этом 8 августа сообщили Zakon.kz в пресс-службе авиакомпании.

Причиной отклонения от маршрута стала гроза, наблюдавшаяся в районе столичного аэропорта.


"Самолет, выполнявший 7 августа рейс КС 216 Анталья – Астана, был вынужден приземлиться в Алматы в связи с грозой в Астане. Самолет вылетел из Алматы в Астану через 1,5 часа в 21:30 в тот же день", – рассказали в Air Astana.

Ранее сообщалось, что глава ИКАО оценил лидерство Казахстана в авиации Центральной Азии. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
