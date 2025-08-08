Гроза нарушила расписание: самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Рейс КС 216 авиакомпании Air Astana, следовавший из Антальи в Астану 7 августа, совершил вынужденную посадку в Алматы по метеоусловиям. Об этом 8 августа сообщили Zakon.kz в пресс-службе авиакомпании.

Причиной отклонения от маршрута стала гроза, наблюдавшаяся в районе столичного аэропорта.

"Самолет, выполнявший 7 августа рейс КС 216 Анталья – Астана, был вынужден приземлиться в Алматы в связи с грозой в Астане. Самолет вылетел из Алматы в Астану через 1,5 часа в 21:30 в тот же день", – рассказали в Air Astana. Ранее сообщалось, что глава ИКАО оценил лидерство Казахстана в авиации Центральной Азии.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: