Обновленный прогноз на 2-4 декабря: метели накроют почти весь Казахстан

С 2 по 4 декабря 2025 года на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтальных разделов, сопровождающаяся дождем и снегом, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному заявлению синоптиков РГП "Казгидромет", на севере, востоке и в центральных регионах прогнозируются низовая метель и гололед.

В то же время на западе страны, а 2-3 декабря – на юге и юго-востоке, под влиянием отрога антициклона сохранится сухая погода без осадков.

"Существенных изменений температурного фона в эти дни не ожидается", – подытожили метеорологи.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 1 декабря 2025 года в Астане и 17 регионах.