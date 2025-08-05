#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
541.82
627.1
6.78
Общество

До +39°С и сильные грозы: погода в Казахстане на 6 августа

грозы, жара, дожди, погода на 6 августа, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 17:59 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям Казахстана о погоде на среду, 6 августа 2025 года. По данным специалистов, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно распространенному релизу, на севере, северо-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал.

"Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, известно, что по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны – туман.

Температурный фон будет следующим:

  • днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39°С;
  • на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей – сильная жара +35+36°С.

На северо-востоке Павлодарской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, на севере, востоке, в центре Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 17:59
Непогода на подходе: Казахстан накроет циклон на три дня

Ранее стало известно, когда в Астане и Алматы ожидаются дожди.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Житель Жамбылской области выращивал марихуану в огороде и поплатился за это
Общество
18:36, Сегодня
Житель Жамбылской области выращивал марихуану в огороде и поплатился за это
Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом
Общество
17:09, Сегодня
Минздрав Казахстана сделал важное заявление после слухов о сокращении бесплатной помощи больным диабетом
Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа
Общество
16:30, Сегодня
Какие автобусы изменят схему движения в Алматы с 6 по 31 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: