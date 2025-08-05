До +39°С и сильные грозы: погода в Казахстане на 6 августа

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям Казахстана о погоде на среду, 6 августа 2025 года. По данным специалистов, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно распространенному релизу, на севере, северо-востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал.

"Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, известно, что по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны – туман.

Температурный фон будет следующим:

днем в Атырауской области ожидается сильная жара +35+39°С;

на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской областей – сильная жара +35+36°С.

На северо-востоке Павлодарской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, Актюбинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, на севере, востоке, в центре Алматинской, в южной половине Кызылординской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, в центре области Абай, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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