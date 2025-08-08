Олжас Бектенов вручил награды работникам строительной отрасли

В преддверии Дня строителя премьер-министр Олжас Бектенов от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.

В 2025 году в рамках Года рабочих профессий по поручению президента в систему государственных наград впервые введено почетное звание "Заслуженный строитель Казахстана".

"Глава государства подчеркивает приоритетность развития человеческого капитала. И объявленный президентом Год рабочих профессий призван повысить престиж человека труда. Люди, добившиеся успеха честным и упорным трудом, всегда должны пользоваться уважением и почетом. Это яркое проявление государственной оценки и реальной поддержки вашего труда", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что со стороны правительства и впредь будет уделяться приоритетное внимание повышению инвестиционной привлекательности отечественной строительной отрасли, развитию необходимой инфраструктуры и созданию благоприятных условий для бизнеса.

"Мы продолжим создавать условия для внедрения новых технологий и повышения профессиональных стандартов", – сказал Бектенов.

В ходе выступления премьер-министр подчеркнул значимость строительного сектора в обеспечении экономического роста страны. На сегодня доля отрасли в ВВП Казахстана достигает 6%. По итогам прошлого года в эксплуатацию было введено более 19 млн кв. м, в том числе свыше 170 тыс. жилых объектов. В первом полугодии текущего года – более 120 школ и детских садов, 30 объектов здравоохранения. В целом объем строительных работ с начала 2025 года вырос на 18%.

Фото: primeminister.kz

В рамках исполнения поставленных президентом задач по модернизации строительных процессов разработан новый Строительный кодекс, в котором отражены актуальные подходы по внедрению цифровых решений, устранению бюрократических барьеров и укреплению кадрового потенциала отрасли.

От имени награжденных с ответным словом выступили Кайсар Омаров и Бауыржан Махан. Работники строительного сектора выразили благодарность главе государства за высокую оценку их труда и внимание к развитию рабочих профессий.

"В преддверии наступающего праздника хотелось высказать огромную благодарность главе государства за то, что знак "Заслуженный строитель Казахстана" вновь стал государственной наградой. Это говорит об особом отношении к нам, строителям", – отметил награжденный почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы" Кайсар Омаров.

Фото: primeminister.kz





"Сегодняшнее награждение – результат многолетнего труда и огромная честь для всех представителей строительной отрасли. Мы признательны поддержке, оказываемой главой государства строительной отрасли, и выражаем ему искреннюю благодарность. Мира и спокойствия нашей стране! Всех с Днем строителя!" – добавил инженер технического контроля ТОО "CAPITAL GROUP ST" Бауыржан Махан.

За вклад в развитие строительной отрасли вручены государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.