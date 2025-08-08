Жара до +42, ливни и град: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 17 областях Казахстана на 9 августа объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области днем сохраняется сильная жара +37+42°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем ожидается сильная жара 34+39°С. С прогнозом повышенного температурного фона на большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара +38+40°. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается повышение температуры воздуха днем от сильной жары +32+37°С до +34+39°С. С прогнозом повышенного температурного фона на большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В области ветер юго-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается сильный дождь. Гроза, град.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, западе Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Днем по области ожидается сильная жара +35+36°. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на севере, юге, востоке порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный, северный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на востоке, юге, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, в центре области гроза, днем гроза, на востоке, юге, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 39 градусов. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара +40+42°. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что шквал, ливни и град накроют большую часть Казахстана 9 августа.