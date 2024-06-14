Жара до +42, ливни и град: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 15 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара +38+42°. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на побережье области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется сильная жара +35+39°. В Актобе днем сохраняется сильная жара +35+37°.



Днем по Атырауской области сохраняется сильная жара +35+39°. В Атырау днем сохраняется сильная жара +37+39°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Днем сильная жара до +37°. В Костанае днем ожидается сильная жара до +35°.



Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке, юге Карагандинской области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.



На северо-западе, востоке Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность, на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидается град, шквал. Ветер юго-западный, западный, при грозе 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-18 м/с.



Ночью на севере, востоке, в центре Абайской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем по области гроза, на западе, севере области ожидается сильный дождь, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, при грозе 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-18 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, днем – град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+38°. На юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара +35+37°. Ожидается высокая пожарная опасность.



В горных районах Жетысуской области ожидается гроза, днем – град. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер северо-западный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, утром и днем при грозе порывы 15 м/с.



Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем – град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на востоке, юге области при грозе порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ночью и утром – туман.

Ранее пресс-служба "Казгидромета" предоставила прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на период с 15 по 17 июня.