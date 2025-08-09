#АЭС в Казахстане
События

Токаев: Мирное соглашение Азербайджана и Армении – важное историческое достижение

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 09:18 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подписанное в Вашингтоне, исторически важным достижением, сообщает Zakon.kz.

Слова главы государства передал его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

"Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира", – говорится в сообщении.

По мнению Токаева, подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность.

Глава государства отметил, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора.

Там состоялись министерские переговоры.

Андрей Дюсупов
