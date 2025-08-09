В Алматы прошли субботники ко Дню строителя

В рамках республиканской экоакции "Таза Қазақстан" и празднования Дня строителя во всех восьми районах мегаполиса состоялись масштабные субботники, организованные управлениями коммунальной инфраструктуры, градостроительного контроля и акиматами районов, сообщает Zakon.kz.

Строительные компании, жители и коммунальные службы мегаполиса объединили усилия, чтобы сделать город еще чище и уютнее.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В мероприятии приняли участие такие строительные компании, как: ТОО "Алатау Құрылыс Сауда", Ayt Facility Managament, ТОО "Бат-Сат-1", ТОО "ECO City Building" и другие.

Субботником были охвачены знаковые объекты во всех районах города, включая жилые комплексы "Аккент", "Олимпик парк", "Рамс Эво", Asyl Mura и т.д. Всего в санитарно-очистных мероприятиях были задействованы 9568 человек и 86 единиц спецтехники.



Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Участники субботника занимались уборкой прилегающих территорий, мойкой тротуаров, уходом за зелеными насаждениями, очисткой арычных сетей, благоустройством общественных пространств и пешеходных дорожек, поливом и санитарной обрезкой деревьев, удалением сорной растительности, уходом за газонами и покосом травы. Дополнительно в каждом районе мегаполиса проведены локальные субботники с участием различных городских служб и правоохранительных органов.

Общими усилиями было вывезено 2380 кубометров мусора. Субботник стал значимым вкладом в улучшение экологической обстановки города и подготовке к празднованию Дня строителя.

В Алмалинском районе более 420 человек при поддержке 15 единиц техники собрали и вывезли свыше 60 кубометров мусора. В Алатауском районе в уборке территории микрорайонов Дарабоз и Нуркент приняли участие 1270 человек, вывезено 320 кубометров мусора, было задействовано 22 единицы спецтехники. Мероприятие сопровождалось концертной программой.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Жители Алматы проявили повышенную активность, они не только быстро собирали мусор, но и успевали общаться друг с другом. Среди них были и пенсионеры.

"Несмотря на возраст, я рада помочь в уборке. Важно, чтобы наши дети и внуки жили в чистом и красивом городе. К тому же субботник – отличная возможность познакомиться с соседями и сделать что-то полезное для всех", – поделилась Людмила Викторовна.

В Жетысуском районе на улице Северное кольцо более 410 человек и 23 единицы техники очистили территорию от 120 кубометров мусора.

На улице Шалова и в микрорайоне Аксай-1А Ауэзовского района более 1200 человек вывезли 600 кубометров мусора, было задействовано 25 единиц техники.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В Медеуском районе 350 человек и 20 единиц техники очистили улицы Бигельдинова, Розы Баглановой и Бейсеуова, вывезено 150 м3 мусора. Участники не только убрали территорию, но и получили неожиданные призы, а главным сюрпризом стало участие полного тезки поэта – 38-летнего алматинца Абая Кунанбаева.

"Эта экоакция – отражение нашей культуры и дань уважения великому Абаю. В его творчестве природа занимает важное место, напоминая нам о бережном отношении к окружающему миру. Носить имя и фамилию великого Абая– для меня большая честь и огромная ответственность, я стараюсь соответствовать его принципам. Молодежи желаю учиться, учиться и еще раз учиться", – рассказал алматинец.

В Наурызбайском районе 900 человек при поддержке 27 единиц техники вывезли 100 кубометров мусора с улиц Толе би, Ашимова и Жуалы.

В Турксибском районе, в микрорайоне Алтай, к акции присоединились 870 человек, вывезено более 155 кубометров отходов, было задействовано 14 единиц техники.

К акции присоединился молодой оперный певец Асан Ерасыл.

"Наш вклад в развитие страны не должен ограничиваться только творчеством, – сказал он. – Участие в таких акциях объединяет нас вокруг важных ценностей и позволяет делом доказать любовь к родной земле".

В ходе субботников проводились работы по уборке мусора, подметанию тротуаров, санитарной обрезке деревьев, поливу зеленых насаждений, приведению в порядок клумб и газонов, очистке арычной системы.

Организаторы выразили надежду, что подобные инициативы станут регулярными и будут вовлекать все больше горожан.