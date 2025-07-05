В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
В экологической акции приняли участие более шести тысяч человек – представители общественных организаций, деятели культуры, депутаты маслихата, сотрудники коммунальных служб, волонтёры и неравнодушные горожане.
Фото: акимат Алматы
Заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность формирования экологической культуры и поблагодарил всех участников.
"Изменения происходят не только в санитарном состоянии города, но и в общественном сознании. Надеюсь, такие мероприятия станут доброй традицией. Давайте вместе поддерживать чистоту нашего общего дома", – отметил он.
Масштабные работы прошли во всех районах мегаполиса. В результате было собрано и вывезено более 1 500 кубометров мусора.
Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы
По завершении уборки в ряде локаций состоялись культурные мероприятия и импровизированные концерты для участников и жителей.
Фото: акимат Алматы
Акция "Таза Қазақстан" в Алматы стала наглядным примером консолидации общества вокруг общих целей. Горожане доказали: чистый город – это результат совместной ответственности и ежедневного вклада каждого.