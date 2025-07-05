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Общество

В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"

субботник, Алматы, , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 16:56 Фото: акимат Алматы
Во всех восьми районах Алматы состоялся общегородской субботник в рамках инициативы "Таза Қазақстан", которую ранее объявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В экологической акции приняли участие более шести тысяч человек – представители общественных организаций, деятели культуры, депутаты маслихата, сотрудники коммунальных служб, волонтёры и неравнодушные горожане.

Фото: акимат Алматы

Заместитель акима Алматы Азамат Калдыбеков, принявший участие в мероприятии, подчеркнул важность формирования экологической культуры и поблагодарил всех участников.

"Изменения происходят не только в санитарном состоянии города, но и в общественном сознании. Надеюсь, такие мероприятия станут доброй традицией. Давайте вместе поддерживать чистоту нашего общего дома", – отметил он.

Масштабные работы прошли во всех районах мегаполиса. В результате было собрано и вывезено более 1 500 кубометров мусора.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

По завершении уборки в ряде локаций состоялись культурные мероприятия и импровизированные концерты для участников и жителей.

Фото: акимат Алматы

Акция "Таза Қазақстан" в Алматы стала наглядным примером консолидации общества вокруг общих целей. Горожане доказали: чистый город – это результат совместной ответственности и ежедневного вклада каждого.

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Андрей Дюсупов
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