#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
539.49
627.7
6.75
События

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

Дворец Республики, площадь Абая, площадь имени Абая, Абай Кунанбаев, памятник Абаю Кунанбаеву, памятник Абая Кунанбаева, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 09:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с приветствием к участникам торжественных мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбайулы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа.

"Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу", – говорится в обращении президента.

Токаев подчеркнул, что богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений.

"Этой цели посвящено и сегодняшнее мероприятие, проходящее на священной земле, которая наряду с Абаем дала миру таких великих сыновей, как Шакарим Кудайбердиулы и Мухтар Ауэзов. Государство придает большое значение развитию этого региона как очага национальной культуры. Бессмертные стихи и мудрые Слова назидания, несомненно, будут служить духовной пищей еще многим поколениям. Мы всегда будем хранить верность наследию великого Абая", – сказал он.

10 августа в Казахстане отмечают День Абая, утвержденный президентом страны в 2020 году. Ровно 180 лет назад на свет появился великий сын казахской степи, проложивший культурный мост между странами и народами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье
События
20:10, 09 августа 2025
Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье
В Алматы прошли субботники ко Дню строителя
События
19:31, 09 августа 2025
В Алматы прошли субботники ко Дню строителя
Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС
События
12:05, 09 августа 2025
Бектенов обсудил с главой "Росатома" нюансы строительства АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: