Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с приветствием к участникам торжественных мероприятий, посвященных 180-летию Абая Кунанбайулы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа.

"Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу", – говорится в обращении президента.

Токаев подчеркнул, что богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений.

"Этой цели посвящено и сегодняшнее мероприятие, проходящее на священной земле, которая наряду с Абаем дала миру таких великих сыновей, как Шакарим Кудайбердиулы и Мухтар Ауэзов. Государство придает большое значение развитию этого региона как очага национальной культуры. Бессмертные стихи и мудрые Слова назидания, несомненно, будут служить духовной пищей еще многим поколениям. Мы всегда будем хранить верность наследию великого Абая", – сказал он.

10 августа в Казахстане отмечают День Абая, утвержденный президентом страны в 2020 году. Ровно 180 лет назад на свет появился великий сын казахской степи, проложивший культурный мост между странами и народами.