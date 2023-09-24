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Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда

рабочие Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил народ Казахстана с Днем труда, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, этот важный праздник посвящен настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны.

"В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины", – считает президент.

Также Токаев отметил предприимчивость и ответственность трудящихся:

"Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию – все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие "Адал азамат". Поэтому именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодежь".

Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха, считает глава государства:

"Недаром в народе говорят, что труд украшает человека, а человек – свою эпоху. Добросовестный усердный труд – залог жизненного успеха. Государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа".

Президент поделился, что глубоко убежден в том, что справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане.

В заключении Токаев пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

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