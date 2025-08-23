Токаев поговорил по телефону с президентом Франции
Телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Эмманюэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны, сообщает Zakon.kz.
"Главы государств отметили позитивную динамику двусторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН", – говорится в сообщении Акорды.
Ранее стало известно, что по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан посетит король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн. Официальный визит состоится с 26 по 27 августа 2025 года.
