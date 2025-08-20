#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Экономика и бизнес

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам бюджетного планирования

президент РК Касым-Жомарт Токаев, совещание по вопросам бюджетного планирования, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 12:30 Фото: akorda.kz
В Акорде под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам национальной экономики и бюджетного планирования, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 августа 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Были заслушаны доклады о текущей ситуации и перспективах развития национальной экономики, а также о параметрах республиканского бюджета на 2026-2028 годы".

Фото: akorda.kz

В ходе обсуждения глава государства отметил важность качественного планирования и распределения финансовых средств на республиканском и местном уровнях.

"Нужно обратить особое внимание на обеспечение сбалансированности бюджета, финансирование всех социальных обязательств и долгосрочных планов регионов, а также целевое назначение и использование выделенных средств", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Уточняется, что в совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации президента Айбек Дадебай, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и другие должностные лица.

Ранее Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Венгрии по случаю национального дня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Аралтуз: безопасность и развитие во имя людей и региона
Экономика и бизнес
13:04, Сегодня
Аралтуз: безопасность и развитие во имя людей и региона
Казахстанский бизнесмен проиграл в казино 110 млн тенге, полученных от государства
Экономика и бизнес
09:49, Сегодня
Казахстанский бизнесмен проиграл в казино 110 млн тенге, полученных от государства
"Алтыналмас" и акимат Павлодарской области договорились о развитии Майкаина: на проекты направят 4,6 млрд
Экономика и бизнес
14:59, 18 августа 2025
"Алтыналмас" и акимат Павлодарской области договорились о развитии Майкаина: на проекты направят 4,6 млрд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: