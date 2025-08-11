Внедрение искусственного интеллекта в госуслуги: президент дал правительству три месяца

11 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта обозначил приоритетные направления, которые должны стать основой цифровой политики государства, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно приступить к внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

"Задача нелегкая, но жизненно необходимая, потому что будет способствовать тотальной модернизации экономики, росту производительности труда. Для этого следует выстроить взаимодействие с нашими крупнейшими предприятиями. Правительство совместно с "Самрук-Қазына" до конца года должны представить конкретные примеры внедрения ИИ в производственные процессы с демонстрацией экономического эффекта", – сказал глава государства.

Президент считает, что искусственный интеллект должен повысить эффективность работы госорганов.

"В настоящее время реализуется ряд проектов, работающих по принципам ChatGPT. Эти подходы помогают реагировать на запросы граждан. Однако это лишь первый шаг на большом пути. Потенциал передовых технологий гораздо выше. ИИ должен кардинально упростить работу государственного аппарата. Эта очень важная задача. В Казахстане значительная часть услуг до сих пор находится на стадии так называемой "цифровой фиксации": документы подаются и обрабатываются в электронном виде, но сами процедуры требуют ручного вмешательства государственных служащих. По сути, это перенос бумажной бюрократии в цифровой формат без реального повышения эффективности. Нам необходимо четко определить, какие услуги могут быть полностью преобразованы с использованием искусственного интеллекта. Высвободившиеся при этом ресурсы следует направить на другую сложную и полезную работу. Поэтому поручаю правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг. В частности, его необходимо широко применять при рассмотрении обращений и принятии решений. Нужны конкретные механизмы, которые можно будет использовать во всей системе госуправления", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на критическую важность использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Как было сказано в выступлении, в медицинской сфере накоплены огромные объемы информации. С помощью ИИ можно создавать реальные инструменты для точной диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов.

"В мире активно применяются технологии, которые позволяют освободить врачей от рутинных задач, сосредоточить их внимание на принятии важных клинических решений. В Казахстане тоже имеются перспективные медицинские стартапы, однако их потенциал зачастую блокируется бюрократией. В то же время существующие в стране медицинские информационные системы развиваются фрагментарно, отсутствует единый алгоритм. Это тормозит внедрение искусственного интеллекта в медицину. Непоследовательность в цифровизации здравоохранения приводит к различным нарушениям закона. В частности, проведенный в прошлом году аудит Фонда социального медицинского страхования выявил крупные финансовые потери. Цифровые подходы будут способствовать прозрачной и эффективной работе медицинской отрасли", – заметил президент.

На совещании Токаев также поручил разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны.