В Алматы снова напали на водителя автобуса

В Алматы недовольный отказом пассажир напал на водителя автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города 11 апреля, очередной конфликт в общественном транспорте произошел сегодня около 8:00 в Бостандыкском районе.

"38-летний пассажир автобуса 98-го маршрута из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, нанес телесные повреждения водителю автобуса. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

В свое оправдание подозреваемый сказал, что в тот момент опаздывал на работу и поэтому попросил водителя поехать быстрее. В итоге из-за этого произошел конфликт.





В настоящее время в Алматы идет судебный процесс по делу о смертельном ДТП, которое устроил автобус из-за нападения пассажира на водителя.