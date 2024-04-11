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В Алматы снова напали на водителя автобуса

Алматы, автобус, водитель, нападение, драка, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:04 Фото: Almaty Polisiasy
В Алматы недовольный отказом пассажир напал на водителя автобуса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП города 11 апреля, очередной конфликт в общественном транспорте произошел сегодня около 8:00 в Бостандыкском районе. 

"38-летний пассажир автобуса 98-го маршрута из хулиганских побуждений, особо дерзко нарушая общественный порядок, нанес телесные повреждения водителю автобуса. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза", – сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.

В свое оправдание подозреваемый сказал, что в тот момент опаздывал на работу и поэтому попросил водителя поехать быстрее. В итоге из-за этого произошел конфликт.


В настоящее время в Алматы идет судебный процесс по делу о смертельном ДТП, которое устроил автобус из-за нападения пассажира на водителя. 

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