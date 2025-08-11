Касым-Жомарт Токаев поблагодарил учителей и наставников победителей школьных олимпиад

В резиденции Акорда 11 августа 2025 года состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева со школьниками – победителями и призерами международных предметных олимпиад, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, на мероприятие были приглашены 24 лауреата, в числе которых 4 обладателя золотых, 11 – серебряных и 9 – бронзовых медалей, завоеванных в таких дисциплинах, как химия, математика, физика, география, информатика и биология.

Обращаясь к юным талантам, президент поздравил их с успехами в сфере знаний и выразил им искреннюю признательность. По его словам, триумф на престижных международных интеллектуальных соревнованиях и прославление Казахстана на мировой арене является выдающимся достижением.

"Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах – нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом – это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта без упорного труда недостаточно для успеха. Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере. Каждая победа, каждая медаль – это результат кропотливых поисков, напряженного труда и постоянной подготовки. Особо хочу отметить огромный вклад уважаемых учителей, которые помогли развить способности своих учеников", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил благодарность всем педагогам, а также родителям, воспитавшим поколение с высоким интеллектуальным потенциалом, и подчеркнул, что будущее Казахстана – в руках созидательной молодежи.

"Наш флаг поднимается ввысь на мировых спортивных и творческих аренах в честь побед наших юных соотечественников. Высок престиж страны в сфере образования. С прошлого года наши школьники приняли участие более чем в 30 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав тысячи медалей, из которых почти 200 – золотые, свыше 300 – серебряные и около 500 – бронзовые. Столь впечатляющие результаты свидетельствуют о высоком уровне образования в нашей стране. Мы гордимся каждым победителем, защищавшим честь Казахстана за рубежом. Я вижу в вас достойных граждан нашей страны. Абсолютно уверен, что в будущем вы внесете значительный вклад в развитие Казахстана", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что создание условий для всестороннего развития молодежи является одной из приоритетных задач государства, и в этом направлении ведется масштабная работа, реализуются различные программы.

"В регионах страны открываются школы нового формата "Келешек мектептері". Придается большое значение повышению статуса учителя. Молодые люди, выбравшие путь науки, получают всестороннюю поддержку. Здесь особо стоит выделить международную стипендию "Болашак", в рамках которой тысячи молодых граждан прошли обучение в ведущих университетах и исследовательских центрах мира. Сегодня многие из них вносят весомый вклад в развитие страны. Наша задача – отобрать для этой стипендии самых способных и одаренных, не допуская случайных людей. Со следующего года победители международных олимпиад получат возможность учиться по программе "Болашак". Таким образом, мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку талантливой и целеустремленной молодежи", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратился с напутствиями к молодежи нашей страны.

"Сегодня весь наш народ строит Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан. Это не просто политическая акция. Это укрепление основ нашей государственности. Мы начали эту грандиозную работу во имя будущего нашей молодежи, и теперь нам предстоит довести ее до конца. Плодами этой работы, в первую очередь, будете пользоваться вы – подрастающее поколение. Я глубоко верю в молодежь нашей страны. Не раз говорил, что юные казахстанцы – это образованные, глубоко мыслящие, талантливые и трудолюбивые граждане. Уверен, все вы в полной мере соответствуете званию Адал азамат. Будьте верны своей Родине. Вы прославляете наш народ во всем мире как нацию интеллектуалов. Смело идите по пути поиска и труда. Новое поколение равняется на вас – талантливых молодых людей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем на встрече с победителями школьных олимпиад глава государства еще раз поблагодарил их учителей и наставников, а также заявил, что они заслуживают государственных наград.

Также на этом мероприятии Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой казахстанской АЭС.