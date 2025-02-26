Касым-Жомарт Токаев провел совещание Совета Безопасности

Фото: akorda.kz

Сегодня, 26 февраля 2025 года, под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание Совета Безопасности. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения пресс-службы Акорды.

Согласно официальному заявлению, на совещании были рассмотрены вопросы модернизации армии и совершенствования военной инфраструктуры. Также глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных Сил. Предыдущий Совет Безопасности проходил 9 сентября 2024 года. Уже 12 февраля 2025 года в Астане состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами Советов Безопасности Казахстана и России. Тогда Гизат Нурдаулетов и Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

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