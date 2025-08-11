Токаев похвалил акимат Астаны за реализацию масштабного проекта "Умный город"

Фото: akorda.kz

На совещании по развитию искусственного интеллекта глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил успешную работу правительства и акимата Астаны по практической реализации в столице масштабного проекта "Умный город", сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 августа сообщил советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай. "Официальный старт запланирован на декабрь. В то же время президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране", – написал он в своем Telegram-канале. По словам пресс-секретаря, глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Правительству поручено незамедлительно приступить к работе. Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на название атомной электростанции (АЭС), которую построят в поселке Улкен.



