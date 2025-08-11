#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
События

Токаев похвалил акимат Астаны за реализацию масштабного проекта "Умный город"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 18:39 Фото: akorda.kz
На совещании по развитию искусственного интеллекта глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил успешную работу правительства и акимата Астаны по практической реализации в столице масштабного проекта "Умный город", сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 августа сообщил советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Официальный старт запланирован на декабрь. В то же время президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам пресс-секретаря, глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

Правительству поручено незамедлительно приступить к работе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на название атомной электростанции (АЭС), которую построят в поселке Улкен. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Миннауки опубликовало важную информацию касательно грантов от акиматов
События
18:13, Сегодня
Миннауки опубликовало важную информацию касательно грантов от акиматов
Гражданин Китая попал в неприятную ситуацию в аэропорту Алматы: как его спасла полиция
События
16:43, Сегодня
Гражданин Китая попал в неприятную ситуацию в аэропорту Алматы: как его спасла полиция
Акорда показала школьников, которые получили из рук Токаева сертификаты на денежные премии
События
16:31, Сегодня
Акорда показала школьников, которые получили из рук Токаева сертификаты на денежные премии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: