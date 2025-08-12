#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
События

Токаеву вручили черный пояс по таеквондо

Чунгвон Чоу, Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 12:16 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 августа 2025 года принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды, президент Казахстана наградил Чунгвон Чоу орденом "Достык" II степени за значительный вклад в развитие таеквондо во всем мире.

"Президент Всемирной федерации таеквондо в знак глубокого уважения вручил главе нашего государства черный пояс девятого дана", – говорится в распространенном во вторник сообщении.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что таеквондо – это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.

По словам Касым-Жомарта Токаева, проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 открывает широкие возможности для профессионального роста отечественных спортсменов, обмена опытом и повышения конкурентоспособности нашей национальной федерации.

Он выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать популяризации таеквондо в Казахстане, а также укреплению связей между народами.

Чунгвон Чоу выразил глубокую благодарность главе государства за теплый прием и неизменную поддержку развития таеквондо в Казахстане.

Он высоко оценил уровень организации предстоящего турнира, растущий интерес к этому виду спорта в стране и успехи казахстанских спортсменов на международной арене.

Фото: akorda.kz

11 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. Президент Казахстана тепло поздравил Никола Пашиняна с подписанием в Вашингтоне Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
По традициям таеквондо: Токаев расписался на тренировочной доске, а затем разбил ее
События
13:30, Сегодня
По традициям таеквондо: Токаев расписался на тренировочной доске, а затем разбил ее
Казахстанец согласился ежемесячно платить экс-супруге по 31 тыс. тенге
События
12:55, Сегодня
Казахстанец согласился ежемесячно платить экс-супруге по 31 тыс. тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: