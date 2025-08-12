Токаеву вручили черный пояс по таеквондо

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 августа 2025 года принял президента Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды, президент Казахстана наградил Чунгвон Чоу орденом "Достык" II степени за значительный вклад в развитие таеквондо во всем мире.

"Президент Всемирной федерации таеквондо в знак глубокого уважения вручил главе нашего государства черный пояс девятого дана", – говорится в распространенном во вторник сообщении.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Чунгвон Чоу является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана и подтверждает готовность Всемирной федерации таеквондо оказывать всестороннее содействие развитию этого вида спорта в нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что таеквондо – это не только олимпийский вид спорта, но и философия, основанная на принципах гармонии, дисциплины и взаимного уважения, объединяющая миллионы людей по всему миру.

По словам Касым-Жомарта Токаева, проведение в Астане международного рейтингового турнира Kazakhstan Open 2025 категории G1 открывает широкие возможности для профессионального роста отечественных спортсменов, обмена опытом и повышения конкурентоспособности нашей национальной федерации.

Он выразил уверенность, что совместные усилия будут способствовать популяризации таеквондо в Казахстане, а также укреплению связей между народами.

Чунгвон Чоу выразил глубокую благодарность главе государства за теплый прием и неизменную поддержку развития таеквондо в Казахстане.

Он высоко оценил уровень организации предстоящего турнира, растущий интерес к этому виду спорта в стране и успехи казахстанских спортсменов на международной арене.

Фото: akorda.kz

