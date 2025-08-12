#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
События

По традициям таеквондо: Токаев расписался на тренировочной доске, а затем разбил ее

тренировочная доска, президент Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 13:30 Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана сегодня, 12 августа 2025 года, показала интересные кадры со встречи Касым-Жомарта Токаева с главой Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, сообщает Zakon.kz.

Из описания видео, которое опубликовали в Telegram-канале Акорды, следует:

"Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу, в соответствии с традициями таеквондо, разбил доску".

Ранее сообщалось, что президент Всемирной федерации таеквондо вручил Касым-Жомарту Токаеву черный пояс девятого дана в знак глубокого уважения.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
