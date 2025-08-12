По традициям таеквондо: Токаев расписался на тренировочной доске, а затем разбил ее
Фото: akorda.kz
Пресс-служба президента Казахстана сегодня, 12 августа 2025 года, показала интересные кадры со встречи Касым-Жомарта Токаева с главой Всемирной федерации таеквондо (WT) Чунгвон Чоу, сообщает Zakon.kz.
Из описания видео, которое опубликовали в Telegram-канале Акорды, следует:
"Президент оставил подпись на тренировочной доске, а затем по просьбе Чунгвон Чоу, в соответствии с традициями таеквондо, разбил доску".
Ранее сообщалось, что президент Всемирной федерации таеквондо вручил Касым-Жомарту Токаеву черный пояс девятого дана в знак глубокого уважения.
