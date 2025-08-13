#АЭС в Казахстане
События

Спецоперация АФМ в Туркестане: организаторам незаконного бизнеса вынесли приговор

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 10:09 Фото: АФМ РК
В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс). Об этом 13 августа 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Расследование, как следует из релиза, проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

"Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу. Автомашина и оборудование обращены в доход государства".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве напомнили, что в ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещенный на площади 1000 кв. м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.

Установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астану, Алматы и Шымкент. Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещенной продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

О том, что в ходе спецоперации сотрудники АФМ изъяли партию снюсов, которой хватило бы каждому второму казахстанцу, стало известно 2 апреля 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
