Спецоперация АФМ в Туркестане: организаторам незаконного бизнеса вынесли приговор

В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс). Об этом 13 августа 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Расследование, как следует из релиза, проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

"Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу. Автомашина и оборудование обращены в доход государства". Пресс-служба АФМ РК

В агентстве напомнили, что в ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещенный на площади 1000 кв. м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.

Установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астану, Алматы и Шымкент. Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещенной продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

О том, что в ходе спецоперации сотрудники АФМ изъяли партию снюсов, которой хватило бы каждому второму казахстанцу, стало известно 2 апреля 2025 года.