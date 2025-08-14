Токаев принял акима области Жетысу: что было в центре внимания

14 августа 2025 года президент принял акима области Жетысу Бейбита Исабаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах социально-экономического развития региона и планах на предстоящий период.

"Как сообщил аким области, в І полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций (рост – 29,5%). Cформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128 проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тыс. рабочих мест. В частности, запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка "Казахстанско-китайский международный промышленный город", завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта", – сказано в сообщении.

Также аким рассказал о развитии АПК. В этом году в области планируется собрать 540 тыс. тонн свеклы и произвести 78 тыс. тонн сахара.

"Президенту было доложено о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры". Акорда

Особое внимание на встрече уделили туристической сфере. Как сообщил Бейбит Исабаев, продолжается работа по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя: завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал, в регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей. Кроме того, разработан генплан туристско-рекреационной зоны "Балхаш", завершена реконструкция автодороги Лепсы – побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры, до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов. Также поручено держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

Сегодня, 14 августа, президент также принял представителя уполномоченного по правам человека по городу Астане Баян Жалмаганбетову.