В Казахстане утвердили правила обследования гидротехнических сооружений

Министр водных ресурсов и ирригации приказом от 27 июня 2025 года утвердил Правила проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации их безопасности, сообщает Zakon.kz.

Для гидротехнических сооружений (ГТС), представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, определенных в регламенте о безопасности ГТС, обследование технического состояния проводится в рамках многофакторного обследования.

Многофакторное обследование проводится каждые пять лет. Отчет пятилетнего срока начинается с даты регистрации предыдущей декларации.

Для проведения многофакторного обследования собственник проводит определение критериев безопасности ГТС и ежегодный мониторинг за их соблюдением.

По итогам многофакторного обследования ГТС разрабатывается декларация безопасности ГТС.

Проведение многофакторного обследования и разработка декларации осуществляются собственником (владельцем) самостоятельно либо за счет его средств сторонней организацией, аттестованной уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда на право проведения работ в области безопасности ГТС.

При этом в случае проведения многофакторного обследования и разработки декларации собственником (владельцем) самостоятельно результаты многофакторного обследования и декларация подлежат экспертизе в организации, аттестованной на право проведения работ в области безопасности ГТС, за счет средств собственника.

В случае проведения многофакторного обследования и разработки декларации аттестованной организацией экспертиза выполненных работ и декларация проводятся иной аттестованной организацией.

Декларация подлежит регистрации в бассейновой водной инспекции в области охраны и регулирования использования водных ресурсов.

Для присвоения декларации регистрационного шифра заявитель представляет в бассейновую водную инспекцию заявление и копию декларации вместе с копией экспертного заключения.

Бассейновая водная инспекция, рассмотрев представленные документы, принимает решение о регистрации декларации либо представляет мотивированный отказ.

Копия зарегистрированной декларации хранится в бассейновой водной инспекции.

Перечень ГТС и организаций, зарегистрировавших декларации, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Многофакторное обследование гидротехнических сооружений включает в себя визуальный осмотр и комплекс инженерных исследований.

Основной задачей визуального осмотра ГТС является выявление дефектов и повреждений сооружений, неисправностей конструкций и механического оборудования, аномально больших осадок, деформаций, перемещений, зон и участков разрушения материала конструктивных элементов, открытых выходов фильтрационного потока, а также оценка состояния установленной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), оценка эффективности выполненных ремонтных мероприятий.

Визуальным осмотром механического оборудования ГТС определяются механические и коррозионные повреждения тяговых канатов, цепей, опорных конструкций, обшивок, ходовых и других механизмов, несущих металлоконструкций, состояние бетона в местах закрепления закладных частей и опор пролетных строений подкрановых путей, качество уплотнений затворов.

В свою очередь комплекс инженерных исследований состоит из геодезического, геофизического, геотехнического и подводного исследований.

Основной задачей геодезического исследования является проверка обеспеченности геодезической сети, наличие и состояние поверхностных и грунтовых марок, проведение исполнительных съемок объектов и прилегающих территорий с высоким разрешением, а также анализ устойчивости реперов и марок во времени с учетом возможных тектонических и сезонных смещений.

Основной задачей геофизического и геотехнического исследований является получение количественных данных о состоянии сооружении: деформациях, прочности, трещинообразовании и влажности. В случае с подземными или горными условиями проводятся дополнительные геомеханические исследования устойчивости окружающего массива.

Основной задачей подводного исследования является проверка состояния подводной части верхнего и нижнего бьефов сооружения и примыкающих к ним участков дна. Обследование подводной части ГТС выполняются в период наименьшего стояния воды. Также уточняется наличие признаков промоин, эрозионных воронок, вторичных течений, влияющих на устойчивость основания сооружения.

Также документ содержит Перечень объектов визуального осмотра и повреждений, дефектов и данных, выявляемых и фиксируемых при проведении многофакторного обследования гидротехнических сооружений.

Так, на ГТС, имеющем в составе напорного фронта бетонные и грунтовые плотины, здание ГЭС, судоходные шлюзы и водосбросные сооружения, в число объектов визуального осмотра включаются:

гребень, бермы, откосы (грани) плотин;

дренажные устройства;

водосливные поверхности водосбросных сооружений;

конструктивные элементы этих сооружений со стороны нижнего бьефа, включая водобойный колодец и стенки, гасители энергии, рисберму и ковш (в пределах, доступных для осмотра);

турбинные водоводы, включая анкерные опоры;

уравнительные резервуары;

бычки, раздельные стены, устои, подпорные стенки;

зоны примыкания бетонных сооружений к грунтовым сооружениям и берегам;

галереи, устроенные в берегах, в теле и основании плотины;

подводящие и отводящие каналы;

подземные сооружения и выработки;

участки береговых склонов и территории, примыкающие к низовому откосу (грани) плотины, зданию ГЭС, низовым порталам туннелей, судоходным сооружениям;

абразивные зоны берегов в верхнем и нижнем бьефах в пределах 500 метров от береговых примыканий;

противоволновые и другие крепления откосов;

проведение гидрографической съемки прибрежной и подводной части сооружений (при наличии водохранилища), включая карту глубин, рельеф дна, зоны заиления и потенциальные участки подмыва основания плотины;

механическое оборудование ГТС;

оценка технического состояния элементов водосбросных сооружений с применением беспилотных летальных аппаратов (дронов) (далее – БПЛА) и лазерного сканирования для труднодоступных участков.

В бетонных частях ГТС (плотины, подпорные стены) при визуальном осмотре выявляются и фиксируются следующие основные виды повреждений бетонной кладки:

коррозия бетона, обусловленная контактом с агрессивной средой или фильтрацией воды;

наличие в бетонной кладке сквозных трещин, являющихся очагами сосредоточенной фильтрации;

интенсивное выщелачивание бетона (вымывание из него извести фильтрующейся водой);

коррозия бетона надводных частей конструкций вследствие температурных воздействий в зимний (замораживание-оттаивание) и летний (нагревание-охлаждение) периоды, включая воздействие солнечной радиации;

коррозия водонасыщенного бетона в зоне переменного уровня воды вследствие попеременного замораживания и оттаивания зимой;

разрушение бетона водопропускных сооружений вследствие кавитации или гидроабразивного износа;

механическое повреждение бетонной кладки (сколы углов элементов, раздробление бетона в отдельных зонах, трещины, отслоение);

необратимое раскрытие швов вследствие температурных и других воздействий (просадки основания, землетрясения);

трещины, вызванные силовыми нагрузками, неравномерными осадками или температурными воздействиями;

при наличии доступа — обследование термоусадочных и технологических швов на предмет их герметичности, а также контроль за состоянием уплотнительных материалов;

трещины, вызванные реакцией щелочей цемента с заполнителями, содержащими активный кремнезем;

введение фотофиксации повторяющихся трещин с привязкой к геодезическим маркам для анализа динамики их развития.

В железобетонных и сталежелезобетонных конструкциях ГТС дополнительно выявляются и фиксируются следующие повреждения:

вертикальные, горизонтальные и наклонные трещины в растянутой зоне элемента с величиной раскрытия больше допускаемой нормами;

трещины вдоль сжатой зоны элемента, в том числе, в коньке двускатных балок;

потеря бетоном защитных свойств по отношению к арматуре (карбонизация бетона на всю толщину защитного слоя, выщелачивание бетона);

трещины в защитном слое бетона вдоль стержней арматуры и отслоение защитного слоя бетона;

при наличии облицовки — анализ сцепления с бетонным основанием, особенно в местах с постоянным увлажнением;

коррозия арматуры;

механические повреждения арматуры;

контроль с применением неразрушающих методов (ультразвук, магнитный контроль) состояния арматурных выпусков в зонах высокой нагрузки;

повреждения стальной облицовки (коррозия металла и швов, трещины, уменьшение толщины вследствие истирания, контакта с окружающим железобетонным массивом).

Полный перечень можно посмотреть по ссылке.

Приказ введен в действие с 4 июля.

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