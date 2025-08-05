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События

Расследование начато в отношении филиала ОАО "Российские железные дороги" – АЗРК

Российские железные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:57 Фото: rzd.ru
В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана сегодня, 5 августа 2025 года, рассказали, что в отношении филиала ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) начато расследование, и раскрыли подробности, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, Департаментом АЗРК по Северо-Казахстанской области завершен внеплановый анализ состояния конкуренции на рынке услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов (предоставление контрольного груза для поверки) за 2024 год и январь-февраль 2025 года в пределах СКО.

В агентстве уточнили, что поводом для анализа стало обращение ТОО "Agrimer Mamlutka" по вопросу повышения цен на услуги метрологического обеспечения со стороны Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

"Согласно обращению, с января текущего года филиал ОАО "РЖД" повысил стоимость услуги на 9,5% – до 845 261,76 тенге с учетом НДС. При этом в других регионах Казахстана аналогичная услуга стоит около 391 000 тенге. По результатам анализа выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно – установление монопольно высокой цены, что подпадает под действие п. 1 ст. 174 Предпринимательского кодекса РК. В связи с этим антимонопольным органом начато расследование".Пресс-служба АЗРК

Отмечается, что срок проведения расследования – от 3 до 5 месяцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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