#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
События

Токаев провел заседание Совета Безопасности по вопросам противодействия наркотизму

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 14:31 Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности по вопросам противодействия наркотизму. Об этом 13 августа 2025 года рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает Zakon.kz.

На заседании были заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

Глава государства отметил, что ситуация с распространением этого социального зла приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

"Наркотизм разрушает общество, лишает будущего многих молодых людей, создавая прямую угрозу здоровью нации. Мировые тенденции в области наркомании и наркобизнеса приобретают тревожный характер. Правительства многих стран стали рассматривать проблему не только как физическую и психическую зависимость, но и как широкое общественное, экономическое и правовое явление. Термин наркотизм отражает такой подход", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эксперты и ученые отмечают, что понятие наркотизм шире наркомании, оно затрагивает широкий спектр социальных, экономических и правовых проблем, в том числе и в контексте национальной безопасности.

Президент заявил о необходимости решить вопрос недостаточного охвата наркозависимых медико-реабилитационными мероприятиями.

"Многие наркозависимые и их близкие скрывают свою проблему, опасаясь огласки и осуждения", – добавил глава государства.

Было подчеркнуто, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса.

Другой актуальной задачей Касым-Жомарт Токаев считает совершенствование информационно-аналитической работы по сбору и обработке статистических данных, а также отслеживанию движения химических веществ.

Фото: akorda.kz

Президент поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах.

Глава государства указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.

Особое внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с повышением эффективности выявления, пресечения и наказания за наркоправонарушения.

"Производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства", – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения эффективности противодействия транснациональной организованной преступности, а также изобличения организаторов наркомагазинов и нарколабораторий.

Фото: akorda.kz

Глава государства отдельно остановился на значимости контроля сомнительных финансовых потоков, которые не должны оставаться вне поля зрения правоохранительной системы.

"По итогам совещания президент напомнил, что противодействие наркотизму невозможно без активного участия всего общества, а также дал ряд конкретных поручений правительству, акимам регионов и ответственным государственным органам по усилению мер предупреждения наркомании и борьбы с наркобизнесом".Пресс-служба президента РК

Предыдущее заседание Совета Безопасности под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось 2 июля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
На 4,4 млрд тенге оштрафовали АО "АлЭС"
События
14:23, Сегодня
На 4,4 млрд тенге оштрафовали АО "АлЭС"
Авария на ГЭС в области Жетысу: что об этом известно
События
12:14, Сегодня
Авария на ГЭС в области Жетысу: что об этом известно
Девять модернизированных границ: как Казахстан меняет таможенную инфраструктуру
События
11:18, Сегодня
Девять модернизированных границ: как Казахстан меняет таможенную инфраструктуру
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: