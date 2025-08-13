В Польше задержан сотрудник аппарата казахстанского военного атташе

В начале августа 2025 года в социальных сетях стали распространять информацию о задержании сотрудника аппарата казахстанского военного атташе. Спустя несколько дней, 13 августа, Центр международных отношений Министерства обороны Казахстана выступил с заявлением, сообщает Zakon.kz.

В официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, сказано:

"Центр международных отношений Министерства обороны Казахстана подтверждает факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами".

Также отмечено, что в настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации.

"Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Казахстана". Центр международных отношений МО РК

Стоит отметить, что министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк 1 августа на странице в сети Х заявил о задержании гражданина одной из бывших советских республик. По его словам, подозреваемый якобы собирал сведения, представлявшие угрозу для безопасности страны.

