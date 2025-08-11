Минобороны изменило правила подготовки офицеров и сержантов запаса

Министр обороны приказом от 31 июля 2025 года внес изменения в Правила военной подготовки по программам офицеров запаса и сержантов запаса. Поправки начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что студент, изъявивший желание участвовать в конкурсе для обучения на военной кафедре, подает с 1 февраля года поступления (приема) заявление через веб-портал "электронного правительства", www.egov.kz (портал) подписанное ЭЦП либо удостоверенное одноразовым паролем в случае регистрации и подключения мобильного телефона к учетной записи портала.

В случае обращения через услугодателя студент дополнительно подает документы:

заявление о приеме в соответствии с установленным образцом;

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

фотография размером 3х4 сантиметров – 4 штуки;

справка о наличии либо отсутствии судимости;

справка о фактическом обучении в ОВПО, с указанием факультета и специальности.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, электронную фотографию, справку о наличии либо отсутствии судимости физического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугу оказывают организации высшего и (или) послевузовского образования бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Прием заявления осуществляется до 30 июня года поступления (приема).

Сотрудник ОВПО осуществляет прием документов и их регистрацию в день подачи документов студента, изъявившего желание участвовать в конкурсе для обучения на военной кафедре, в случае предоставления студентом неполного пакета либо документов с истекшим сроком действия отказывает в приеме документов.

Услугодатель в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления проверяет полноту представленных документов и выносит одно из следующих решений:

о приеме документов для зачисления в списки кандидатов;

об отказе в оказании государственной услуги.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги в соответствии со статьей 73 АППК услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении, об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте и способе проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Заслушивание проводится не позднее 2 рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя либо на бумажном носителе, направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги – уведомление услугополучателя о зачислении в кандидаты для поступления на военные кафедры в организациях высшего послевузовского образования либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Основания для отказа в оказании государственной услуги:

наличие отрицательного ответа уполномоченного государственного органа на межведомственный запрос, необходимый для оказания государственной услуги;

наличие вступившего в силу решения суда о запрещении деятельности, требующей получения услуги;

наличие вступившего в силу решения суда о лишении специального права, связанного с получением государственной услуги.

Также вносится дополнение, согласно которому услугодатель обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

При внесении изменений или дополнений в Правила структурное подразделение, курирующее вопросы военного образования, направляет информацию оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", Единый контакт-центр и услугодателя о таких изменениях и (или) дополнениях в течение 3 рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.