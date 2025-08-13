Названы регионы Казахстана, в которые надвигается сильная жара

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 14 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в Алматинской области и области Жетысу днем ожидается сильная жара +35+37°C.

"Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на западе, севере, востоке и в центре Казахстана пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Под влиянием отрога антициклона на юге республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на юге страны – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в ряде регионов республики ожидается:

высокая пожарная опасность – в Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Жетысу на севере, западе Атырауской области, на западе, востоке Актюбинской области, в центре Кызылординской области, на юге, в центре Жамбылской области, на северо-западе области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре области Улытау, на юго-западе, в центре Мангистауской области, на юго-востоке Павлодарской области,

– в Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Жетысу на севере, западе Атырауской области, на западе, востоке Актюбинской области, в центре Кызылординской области, на юге, в центре Жамбылской области, на северо-западе области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре области Улытау, на юго-западе, в центре Мангистауской области, на юго-востоке Павлодарской области, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, севере, востоке, юге Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской областей, на юге, востоке Атырауской области, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей и областей Улытау, Абай.

