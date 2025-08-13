#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
542.29
629.54
6.77
Общество

Названы регионы Казахстана, в которые надвигается сильная жара

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 17:46 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 14 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в Алматинской области и области Жетысу днем ожидается сильная жара +35+37°C.

"Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на западе, севере, востоке и в центре Казахстана пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Под влиянием отрога антициклона на юге республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере – туман, днем на юге страны – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в ряде регионов республики ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Алматинской, Западно-Казахстанской областях, в области Жетысу на севере, западе Атырауской области, на западе, востоке Актюбинской области, в центре Кызылординской области, на юге, в центре Жамбылской области, на северо-западе области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре области Улытау, на юго-западе, в центре Мангистауской области, на юго-востоке Павлодарской области,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, севере, востоке, юге Мангистауской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской областей, на юге, востоке Атырауской области, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей и областей Улытау, Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 17:46
Температурный рекорд 83-летней давности побит в Казахстане

О том, какой будет погода в Казахстане 14, 15 и 16 августа 2025 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
Общество
18:42, Сегодня
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
Удаленка не засчиталась: выпускника "Болашака" обязали вернуть деньги за учебу в США
Общество
18:36, Сегодня
Удаленка не засчиталась: выпускника "Болашака" обязали вернуть деньги за учебу в США
Браконьера задержали с краснокнижным соколом в Восточном Казахстане
Общество
18:19, Сегодня
Браконьера задержали с краснокнижным соколом в Восточном Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: