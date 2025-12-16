Погода бушует: в Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех семнадцати регионах Казахстана на 17 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются временами снег, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться ночью и утром, порывы до 15–18 м/с.

В Алматы днем ожидаются гололед и туман.

В Шымкенте временами ожидается туман.

Утром и днем на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гололед и туман.

В Конаеве утром и днем ожидаются гололед и туман.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег и метель, днем на западе, востоке и юге области также снег и метель. На дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

В Кокшетау ночью ожидаются снег и метель, на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться ночью, порывы до 15–18 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре и горных районах области Жетысу ожидаются туман и гололед. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки – дождь и снег. На юге и в горных районах области гололед. На юге, западе и в горных районах ожидается туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

В Туркестане временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере и востоке Карагандинской области ожидаются снег и низовая метель, днем на севере и востоке области – небольшой снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться ночью и утром, порывы до 15–20 м/с.

В Караганде ночью ожидаются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться ночью, порывы до 15–20 м/с.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться днем, порывы до 15–20 м/с.

В Уральске днем ожидаются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, временами сильный снег и низовая метель. Временами возможны туман и гололед. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

В Таразе временами ожидаются туман и гололед.

Ночью и утром на юге и востоке Атырауской области ожидается туман.

На севере и в центре Мангистауской области ожидается туман. На северо-востоке области сохранится гололед.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе и севере Актюбинской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере и востоке области Абай ожидаются снег и низовая метель, днем на востоке, юге и в центре области также снег и низовая метель. Ночью и утром на востоке и юге области ожидается туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

В Семее ночью и утром ожидаются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

Ночью на западе, севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель, днем – снег и низовая метель, местами сильный снег. Ночью и утром на севере и юге области ожидается туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидаются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

Ночью на западе, севере и востоке Павлодарской области ожидаются снег и низовая метель, днем на юге и востоке области – небольшой снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

Ночью на севере и востоке области Улытау ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

Ночью на западе, севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

Ночью на севере и востоке Костанайской области ожидаются небольшой снег и низовая метель, днем на западе, севере и востоке области также небольшой снег и низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15–20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 17 декабря.